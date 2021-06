Silné bouřky dorazily do Česka

Podobné to bylo i v Karlových Varech. Nejdříve se zatáhlo, obloha ztmavla a potom se spustil velmi silný déšť. „Nevzala jsem si deštník, takže jsem musela z obchodu přeběhnout do auta v tom dešti. Potřebovala jsem smetanu na štiku, a proto jsem tam jela tak navečer. Během té chvilky jsem byla durch mokrá,“ popsala Lenka Kmotrasová z Počeren.

„Z Německa postupují dále k severovýchodu velmi silné bouřky, při kterých se vyskytují nárazy větru většinou od 90 do 110 km/h. Bouřky jsou lokálně doprovázeny i přívalovými srážkami a kroupami,“ uvedli meteorologové v úterý večer.

Výstraha před bouřkami platí do středy do čtyř hodin ráno, až do středečního poledne pak hrozí povodně.