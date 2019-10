Říjen se rozloučí prudkým ochlazením, teploty spadnou až o 15 stupňů

Po extrémně teplém období ve druhé polovině října dorazí do Česka po 28. říjnu výrazné ochlazení. Průměrné noční teploty by se měly pohybovat v rozmezí od -4 až 2 stupně Celsia, denní mezi 3 až 9 stupni. Na horách by mělo sněžit, v nížinách by měly padat srážky dešťové nebo smíšené.

Týden od 4. do 10. listopadu by měl být nejbohatší na srážky. Měla by převažovat velká oblačnost, sníh by se mohl objevit i v nižších polohách, nebo budou padat srážky smíšené. Noční teploty by se měly pohybovat v intervalu 2 až -5 °C. Denní teploty 4 až 9 °C.

V týdnu od 11. do 17. listopadu by se neměl charakter počasí měnit. V noci budou teploty klesat až k -4 stupňům, denní by měly být v intervalu 3 až 9 stupňů. Srážky by měly být průměrné pro dané období.

Od 18. do 24. listopadu by se noční teploty měly držet lehce nad nulou, na některých místech klesnou až k -4 stupňům, denní by měly být na průměrných 7 stupních.