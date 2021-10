Příjemný říjen se přelomí do studeného listopadu

Až do poloviny listopadu by počasí v Česku mělo odpovídat průměrným hodnotám typickým pro pokročilý podzim, žádné výkyvy teplot směrem nahoru se nečekají. Plyne to z výhledu počasí na další čtyři týdny, který zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).