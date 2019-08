Poslední týden prázdnin bude tropický. Tentokrát doslova

Ve středu by mělo být jasno až polojasno. Během odpoledne ojediněle až oblačno, a to zejména v horských oblastech, v nížinách by přeháněk mělo být méně. Ráno bude opět 19 až 15 stupňů ojediněle s mlhami nebo nízkou oblačností. Nejvyšší teploty přes den se vyhoupnou na 28 až 32 stupňů.