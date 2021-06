Po týdnu veder se teploty vrátí k letnímu průměru

V tomto týdnu by tak denní teploty měly ještě zůstávat v intervalu 22 až 28 stupňů Celsia, noční by pak měly klesnout na sedmnáct až třináct stupňů.

Na přelomu června a července by se měly výrazněji propadnout zejména noční teploty, v průměru by se podle odhadu ČHMÚ měly pohybovat kolem 12 stupňů. Výjimečné by ale neměly být ani brzké ranní hodnoty klesající pod deset stupňů. Přes den by se pak teploty měly pohybovat v průměru kolem 24 stupňů.