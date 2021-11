Po chumelenicích opět přijde oteplení

V polovině tohoto týdne mohou podle ČHMÚ teploty vystoupat na šest až sedm stupňů nad nulou. Koncem týdne se přes den ochladí na minus jeden až plus tři stupně Celsia, ale začátkem příštího týdne teploty opět stoupnou až na pět stupňů nad nulou.

V následujících dvou týdnech bude podle očekávání meteorologů počasí odpovídající dlouhodobému průměru. Teploty přes den se budou pohybovat kolem +2 stupňů, v týdnu od 13. do 19. prosince průměr teplot stoupne zřejmě na +3 stupně, noční by se měly pohybovat kolem -3.

Ve vánočním týdnu, tedy mezi 20. a 26. prosincem, by se podle dlouhodobé předpovědi mělo ochladit. Průměrná denní teplota by se měla pohybovat kolem plus jednoho stupně, noční pak okolo -5.