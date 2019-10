Po chladnějším začátku října se oteplí, bude i 20 stupňů

Týden od 7. do 13. října bude zpočátku chladnější, postupně se však začne oteplovat a na jeho konci by se již nejvyšší denní teploty měly ještě šplhat i nad hranici 20 stupňů Celsia.

„V druhém předpovědním týdnu (od 14. do 20. října) by teploty měly dosáhnout hodnoty nad dlouhodobým průměrem. V následujících dvou týdnech (od 21. do 27. října a 28. října do 3. listopadu) by se teploty měly pohybovat kolem hodnot běžných pro danou roční dobu,” uvedli meteorologové.