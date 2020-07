Parné léto se stále nekoná, teploty zatím výrazně nestoupnou

Suché a parné léto, které jsme zažívali v minulých letech, se letos nekoná. Po přechodu studené fronty se mírně ochladí a je třeba počítat i se zvětšenou oblačností a četnějšími srážkami. Teploty do konce týdne se budou pohybovat do 25 stupňů Celsia a podobně by mělo být i v úvodu toho příštího, sdělila Novinkám Dagmar Honsová ze společnosti Meteopress.