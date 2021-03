Pandemie ztěžuje i předpověď počasí

Za ten první může pandemie. Komerční lety se v době koronakrize snížily až o sedmdesát procent, a chybějí tak data, která právě přístroje z letadel posílají do numerických modelů. Druhý je spojený se změnou ročního období, kdy odchází zima a nastupuje jaro a v atmosféře jsou rozdílné teploty.

Sami meteorologové přiznávají, že jejich práce je v posledních měsících mnohem těžší. Ještě před dvěma měsíci přitom šlo podle meteoroložky Dagmar Honsové z Meteopressu mnohem více dat do numerických modelů z komerčních letů o tom, co se děje ve vyšších vrstvách atmosféry.

Nepřesné předpovědi ale nedostávají všichni. „Je to problém pouze regionální, v místech, kde není tolik pozemních měřicích stanic. Do úspěšnosti předpovědi počasí to tolik nezasáhlo například v západní Evropě,“ dodala meteoroložka s tím, že v Česku máme méně pozemních stanic než právě naši západní sousedé.