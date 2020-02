Ochladí se. Nasněží i v nížinách

Ve čtvrtek bude zpočátku dne převládat oblačno s občasnými přeháňkami a teplotami mezi 3 a 7 stupni Celsia. Chladněji bude na západě republiky, kde odpoledne začne počasí ovlivňovat tlaková níže a přidá se sněžení. Do půlnoci by tam mohlo napadnout až kolem 10 centimetrů těžkého mokrého sněhu. Navíc by měl na jihu území foukat čerstvý vítr, který v kombinaci se sněžením může vytvářet sněhové jazyky.