O víkendu dorazí do Česka sníh

Slunečné počasí by nás mělo provázet do konce pracovního týdne, na víkend se ale ochladí, slibují meteorologové. Do Česka totiž začne v sobotu proudit studená fronta, která s sebou přinese sněžení nejen na horách, ale v nižších polohách, řekla Novinkám meteoroložka Dagmar Honsová.