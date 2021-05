Nepřívětivý konec května vystřídá oteplení

Týden od 24. května do 30. května bude teplotně průměrný až podprůměrný. Denní maxima by neměla přesáhnout 20 stupňů, ranní se ocitnou hlouběji pod deseti. Srážkově by měl být tento týden s ohledem na dané období spíše průměrný.

Období od 7. června do 13. června se denní maxima vyšplhají k 25 stupňům, ráno by mělo být maximálně 12. Třetí týden by měl být co do srážek opět slabší než ten předchozí.