Německo zasáhne orkán, vítr bude řádit i v Česku

Německo se začne s větrem potýkat už v neděli večer, a to na západě země. Větrná bude nejen noc, ale celé pondělí. Nárazy by měly dosahovat rychlosti 80 km/h a vítr zasáhne především západ a střed Německa, „ušetřen“ zůstane jen jihovýchod a východ země. Na horách bude rychlost větru dosahovat rychlosti až 100 km/h. V pondělí brzo ráno meteorologové dokonce varují před orkánem, když poryvy větru dosáhnou rychlosti až 110 km/h. Vítr se začne utišovat až v pondělí večer.

Větrný a bouřlivý bude ale celý nový pracovní týden. Německo zasáhne ve středu další bouře provázená větrem a deštěm. Hrozí, že v nárazech dosáhne rychlost větru až 100 km/h. Současně by mělo intenzivně pršet. Na některých místech spadne 40 až 50 mm na metr čtvereční, což je více než polovina měsíčního průměru.

„V Česku začne vítr zesilovat ve středu. V nárazech, a to i v nížinách, bude dosahovat rychlosti kolem 60 km/h. Nejsilnější vítr očekáváme během čtvrtka. To se budou nárazy větru i v nižších polohách pohybovat až kolem 70 km/h,“ řekla Novinkám Dagmar Honsová.

V pátek by měl vítr mírně slábnout, přesto ale bude hodně foukat. „Modely zatím počítají s tím, že se nárazy budou pohybovat v nižších polohách kolem 55 km/h. Větrno by mělo zůstat nejméně do konce týdne,“ dodala Honsová.