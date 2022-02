Nadprůměrně teplo bude až do poloviny března

V nadcházejících čtyřech týdnech by podle výhledu Českého hydrometeorologického úřadu (ČHMÚ) mělo být nadprůměrně teplo. Už tento týden by teploty mohly vystoupat až na 15 stupňů. Vyšší, než je průměr, zůstanou až do poloviny března.