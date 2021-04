Na teplo si ještě počkáme, hlásí meteorologové

Výrazná změna nenastane ani v týdnu od 26. dubna do 2. května. Mělo by být oblačno až zataženo, místy déšť nebo přeháňky. Přechodně i trvalejší srážky. Noční teploty 6 až 0 °C. Nejvyšší denní teploty 12 až 18 °C.

S příchodem května by se měly teploty zvednout, budou se ale pohybovat v obvyklých hodnotách. V týdnu od 3. do 9. května budou noční teploty mezi 1 a 9 °C, odpolední kolem průměrných 16 °C. V tomto týdnu by mělo nejvíce pršet.

Meteorologové v týdnu od 10. do 16. května slibují noční teploty kolem 5 °C a denní by se měly pohybovat kolem 17 °C, ojediněle mohou vystoupat až přes 20 °C.

Vzhledem k nízkým teplotám, které budou panovat až do konce měsíce, se letošní duben zapíše zřejmě do historie jako jeden z nejchladnějších od roku 1941. Dlouhodobá průměrná teplota v Česku v období od 19. dubna do 16. května je 11,6 stupně Celsia. Nejchladnější byl právě rok 1941, kdy se průměr dostal pouze na 5,8 stupně. Naopak v roce 2000 to bylo 15,9 stupně Celsia, což je dosud nejvíce.