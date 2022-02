Na severní Moravu se žene silný vítr, varují meteorologové

V Olomouckém kraji bude silným větrem zasažen především Jeseník, v Moravskoslezském kraji Bruntál, Krnov a Opava. Výstraha platí od nedělních 11:20 do 22:00.

Se silným větrem se budou od nedělního večera potýkat také v Německu. Vítr bude postupně zesilovat, v pondělí by měl severní části Německa zasáhnout dokonce orkán.

„V Česku začne vítr zesilovat ve středu. V nárazech, a to i v nížinách, bude dosahovat rychlosti kolem 60 km/h. Nejsilnější vítr očekáváme během čtvrtka. To se budou nárazy větru i v nižších polohách pohybovat až kolem 70 km/h,“ řekla Novinkám Honsová.

V pátek by měl vítr mírně slábnout, přesto ale bude hodně foukat. „Modely zatím počítají s tím, že se nárazy budou pohybovat v nižších polohách kolem 55 km/h. Větrno by mělo zůstat nejméně do konce týdne,“ dodala Honsová.