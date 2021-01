Mrazu bude v lednu ještě dost. A také nasněží

Dlouhodobý výhled se týká období čtyř týdnů od 11. ledna do 7. února. Chladné budou zejména první dva týdny, kdy se teploty i přes den udrží pod nulou.

Poté by se mělo o něco oteplit, takže by se průměry nočních teplot měly pohybovat kolem -4 stupňů Celsia a průměry nejvyšších denních teplot kolem 2 stupňů.

Z hlediska srážek by měl být nevydatnější následující týden, sněžit by mělo ve větší či menší míře od úterý do soboty.