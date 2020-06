Meteorologové zpřísnili výstrahu, hrozí extrémní srážky

Od pátečních 7.30 do 18.00 hrozí na severu a severovýchodě Česka extrémně vydatný déšť. Spadnout by mohlo během šesti hodin nad 50 mm srážek, během 24 hodin by mohly úhrny dosáhnout více než 80 mm srážek, varuje Český hydrometeorologický ústav.