Meteorologové naznačili, jaké bude léto

Zatím není jasné, zda se v charakteru počasí výrazněji projeví výbuch sopky La Soufrière na karibském ostrově Svatý Vincenc, který se odehrál letos 9. dubna. Do atmosféry začal vulkán chrlit obrovské oblaky sopečného plynu a popela. Podle družicových měření NASA se síranové aerolosové částice a popel dostaly do výšky až 20 km, tedy do vrstvy atmosféry zvané stratosféra.

NASA prozatím odhaduje, že se do stratosféry dostalo 0,4 až 0,6 teragramů oxidu siřičitého, přičemž odhad množství, které by mohlo způsobit měřitelné dopady na klima, se odhaduje na desetkrát větší. Erupce však stále pokračují a oxid siřičitý se díky výškovému proudění větru již dostal přes Atlantik do Afriky i do Indie.