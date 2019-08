Letní teploty se loučí, prudce se ochladí a rozprší

Studená fronta s sebou přinese bouřky a vydatné srážky. Postupně bude pršet na celém území, spadnout by mělo mezi 20 až 40 mm, při silných bouřkách to budou prudké lijáky a meteorologové očekávají, že v nich spadne až 60 mm.

V následujících dnech budou výrazně klesat ranní teploty. Ve středu by měly být v intervalu 12 až 8 stupňů. Objeví se po ránu mlhy a nízká oblačnost. Odpoledne se rtuť teploměru bude pohybovat mezi 19 až 23 stupni. Den by měl provázet déšť nebo přeháňky.

V pátek by mělo být převážně oblačno s deštěm nebo přeháňkami. Ranní teploty se udrží v rozmezí 13 až 9 stupňů, odpolední mezi 20 až 24 stupni. Postupně by během dne mělo oblačnosti ubývat.

Výjimkou v celém týdnu bude sobota, kdy by mělo být polojasno a odpolední teploty by se měly dostat až k 26 stupňům. Ranní se udrží na úrovní 13 až 9 stupňů. „Zlepšení počasí ale nebude mít dlouhé trvání, v neděli se do Česka dostane další studená fronta, která přinese další srážky a ochlazení,“ řekla Honsová. V neděli by se ranní teploty měly dostat na rozmezí 13 až 9 stupňů, odpoledne na 20 až 24 st.