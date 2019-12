Lavinové nebezpečí v Krkonoších, hrozí silný vítr

V Krkonoších platí první stupeň lavinového nebezpečí, mělo by to tak zůstat i v sobotu. Na hřebenech hor je silný vítr, ráno se nerozjel horní úsek lanovky na Sněžku. Lanovka může jezdit do rychlost větru 60 kilometrů v hodině. Vyplývá to z údajů na webových stránkách Horské služby Krkonoše, meteorologů a lanové dráhy.