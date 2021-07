Jižní Evropu zasáhnou rekordní vedra, teploty se vyšplhají až k 50 stupňům

Meteorologové předpovídají, že například v Aténách by mohl padnout teplotní rekord z 10. července roku 1977, kdy bylo tehdy naměřeno 48 stupňů Celsia.

To je zatím stále platná rekordní teplota pro Evropu. Také Turecko by mohlo přepisovat rekordy, tam by se mohla teplota šplhat k 50 stupňům.