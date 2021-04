Duben bude teplotně slabý, spíše zaprší

Následující čtyři týdny by měly být, co se týče teplot, spíše podprůměrné, zato by mohlo pořádně zapršet. Teploty budou sice postupně stoupat, nad průměrných 16 stupňů přes den se však zřejmě nedostanou ani na začátku května. Vyplývá to z dlouhodobého výhledu, který vydal Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).