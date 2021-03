Do Česka se vrací zima

Poslední dny astronomické zimy (jaro startuje v sobotu 20. března), přinesou návrat zimního počasí – noční mrazy, sněhové přeháňky přechodně i v nížinách, do hor sněžení, kdy do pátku napadne na vrcholcích až 40 cm sněhu. Novinkám to sdělila meteoroložka Dagmar Honsová.