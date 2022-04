Deštník se na začátku května bude hodit

Závěr týdne přinese méně oblačnosti a dočasně i nárůst teplot. V neděli se na úvod května znovu ochladí a četnější budou i srážky. S občasným deštěm či přeháňkami a teplotami do 16 °C musíme počítat minimálně do poloviny příštího týdne. Novinkám to sdělila meteoroložka Dagmar Honsová.