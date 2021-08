Chladno povládne až do začátku školního roku

Výhled se týká období od 23. srpna do 19. září. „Ochlazování z předchozího týdne bude pokračovat a až do konce měsíce srpna nás bude doprovázet chladné počasí. Chladnější ráz počasí očekáváme i na začátku září,“ uvedli meteorologové.

Maximální teploty by v aktuálním týdnu měly stoupat většinou lehce nad 20 stupňů Celsia, v noci může být i hodně pod 10 stupňů.

Později se teploty začnou zvyšovat a v týdnu od 6. do 12. září se dostanou na hodnoty obvyklé pro tuto roční dobu. Závěr předpovědního období by pak měl být teplotně průměrný až podprůměrný.

Až do konce srpna meteorologové očekávají počasí s velkou oblačností a s četnými srážkami většinou ve formě deště a přeháněk.

„Nejvíce srážek spadne v prvním předpovědním týdnu, na přelomu srpna a září budou postupně slábnout a nejméně srážek je očekáváno v týdnu od 6. do 12. září. V tomto týdnu by mělo být i méně oblačnosti, ráno už ale s místními mlhami. V závěru předpovědního období by měly být srážky průměrné,“ uvádí ČHMÚ.