Chladná rána doplní v příštích dnech jarní teploty

Vysokých teplot se před příchodem studené fronty dočkáme již ve čtvrtek , kdy by se měla odpolední maxima pohybovat mezi 13 a 17 stupni. Na jižní Moravě by mohly teploty vystoupat až na 20 stupňů, zatímco na Karlovarsku bude kolem 11 stupňů. Pocitovou teplotu bude snižovat čerstvý vítr.

V pátek by tak mělo být převážně oblačno s občasnými přeháňkami, které budou v polohách nad 600 metrů sněhové. Ráno teploty klesnou na 6 až 2 stupně, přes den vystoupají na 6 až 10 v Čechách a až 12 stupňů na jihu Moravy. I nadále bude foukat čerstvý vítr .

V neděli by měla převládat zmenšená oblačnost. Ráno bude velmi chladné, teploty budou klesat k -2 až -6 stupňům a ojediněle se mohou objevovat i mrznoucí mlhy. Přes den se teploty dostanou na 7 až 11 stupňů.

V úterý by mělo převládat polojasno s ranními minimy kolem nuly. Přes den se rtuť teploměru dostane na 10 až 14 stupňů. Od středy by mělo převládat slunečné počasí s teplotami do 15 stupňů.