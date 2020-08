Českem se proženou další bouřky s přívalovými dešti a kroupami

V Kokorách na Přerovsku bouřka zničila chmelnice těsně před sklizní. V místě napršelo 45 mm srážek. „Tou tíhou vody a větrem, který se do narostlých porostů opřel, to lehlo. Spadly nám nové chmelnice, ten vítr byl tak silný, že spadlo i to, co by nikdy nespadlo,” popsal předseda ZD Kokory Vladimír Lichovský. Škodu odhaduje na 20 milionů korun.