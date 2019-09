Čeká nás počasí jako na houpačce, na víkend se ale ochladí

„Od nedělního večera zatím spadlo na některých místech přes 30 mm, do večera to bude dalších 30 mm,“ řekla Honsová. Jedním z nejdeštivějších míst je například Lysá hora, kde za hodinu spadlo šest milimetrů srážek. V pondělí se rtuť teploměru bude pohybovat mezi 14 až 18 stupni, v místech, kde prší, to bude jen 12 stupňů.

Ve středu začne do Česka proudit teplejší vzduch. V tu dobu by měl nad Skandinávii a Velkou Británii dorazit bouře Dorian, která do těchto oblastí přinese větrné a deštivé počasí, ale do střední Evropy by měl proudit přechodně teplejší vzduch. Mělo by být polojasno až oblačno, ojediněle se na horách objeví dešťové přeháňky. Ranní teploty by měly být 10 až 6 stupňů, odpolední 19 až 23 stupňů.