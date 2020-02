Bouře Sabine začíná v Česku řádit

Na studené frontě meteorologové očekávají také bouřky. Ty se objevily například nad Německem u Hannoveru. „Nejsilnější poryvy větru naměříme od šestí ráno do 12 hodiny v Čechách, poté bude vítr částečně slábnout,“ dodala meteoroložka. V úterý bude vítr dosahovat rychlosti do 90 km/h, na horách do 110 km/h a ve středu do 70 km/h.