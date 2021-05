Bez deštníku ani ránu, pršet bude dál

Deštivé počasí s teplotami do 20 stupňů Celsia vydrží až do konce tohoto týdne a povládne i v úvodu toho příštího. Kvůli vlhkému severozápadnímu proudění bude převládat oblačno, které místy doprovodí přeháňky či občasný déšť. Novinkám to řekla meteoroložka Dagmar Honsová.