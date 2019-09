Příjemné babí léto vydrží do konce září. V posledních zářijových dnech by se měly teploty dokonce vyšplhat až na 24 stupňů, slibují meteorologové v měsíčním výhledu počasí. Ochlazení přijde spolu s nástupem října. Nejchladněji by mělo být v týdnu od 7. do 13. října, kdy by se průměrné teploty měly pohybovat kolem 13 °C.