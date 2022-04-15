Новости с войны в Украине 15.4.2022

БОИ НА УКРАИНЕ

Российский крейсер «Москва» затонул в четверг, сообщает Министерство обороны России. Флагман Черноморского флота принимал участие во вторжении на Украину. Ранее украинские власти заявляли, что судно было повреждено украинскими противокорабельными ракетами "Нептун". Россия признала серьезные повреждения корабля, но не сказала, что иностранное нападение вызовет проблемы. По данным Москвы, поврежденный корабль затонул в бурном море, когда его отбуксировали в порт.

Сообщается о мощных взрывах в столице Украины Киеве и других городах, сообщили местные СМИ и очевидцы. Москва подтвердила ночной ракетный обстрел окраин Киева и пригрозила новыми ударами по объектам в украинской столице.

Командир украинского подразделения, обороняющего Мариуполь, Сергей Волынский заявил в пятницу, что ситуация критическая. Город можно спасти только быстрой военной операцией или политической акцией.

Россия «эвакуировала» из Украины почти 800 тысяч человек, в том числе почти 150 тысяч детей, сообщил ТАСС глава Центра национальной обороны России Михаил Мизинцев. В основном это выходцы с территории самопровозглашенных сепаратистских республик на Донбассе и из «опасных зон».

ЭКОНОМИКА

Международный валютный фонд (МВФ) ухудшит оценки глобального экономического роста на этот и следующий год, поскольку война в Украине приводит к росту цен на продукты питания и энергоносители, ложась дополнительным бременем на и без того хрупкую экономическую ситуацию. Об этом заявила глава МВФ Кристалина Георгиева. «Коренной причиной того, с чем мы сталкиваемся сегодня, является война. И эта война должна закончиться», — сказала она.

СПОРТ

Полуфиналы чемпионата мира по футболу Европы между футболистами Украины и Шотландии, которые были перенесены из-за вторжения России в Украину, состоятся 1 июня. Дата была объявлена ФИФА и УЕФА. Победитель будет бороться за Уэльс, чтобы пройти на чемпионат в Катаре. Финал, который определит последнего европейского участника турнира, запланирован на 5 июня.