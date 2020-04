Zůstaňte sakra doma, vyzývá stejnojmenný online bar návštěvníky z celého světa

Za vytvořením online baru s názvem Stay The F**k Home (Zůstaňte sakra doma) stojí ruská společnost Shiski z Petrohradu. „Chtěli jsme vytvořit místo, kde se lidé mohou potkávat i v době pandemie a karantény,” říká Mikail Shiskin, zakladatel společnosti.

Neonový nápis láká návštěvníky do několika chatovacích „barů”, které jsou různě tematicky zaměřené. Jejich kapacita je ve většině případů 12 osob, například bar s názvem Babylon je ale určen až pro 50 hostům.

Bary jsou rozděleny rovněž podle jazykové vybavenosti. Pokud tedy neumíte rusky, nevadí. V nabídce je několik barů, kde je společným jazykem angličtina. A co je hlavním tématem online barů? „Lidé často mluví o probíhající situaci, ale mnohdy se téma netýká koronaviru, protože lidé si chtějí prostě odpočinout,” vysvětluje Shiskin.

Ačkoliv kvůli online chatovaní nemusí lidé navštěvovat speciální stránky a stačí využít běžné komunikační nástroje, Shiskin je přesvědčen o tom, že rozdělení má smysl. „Komunikační nástroje jste zvyklí využívat přes den, řešíte tam pracovní věci. Pak prostě chcete vypnout a jít do baru s neonovým nápisem,” říká zakladatel barů, kam denně „přijde” až 12 tisíc lidí z různých koutů světa.

„Opatření proti pandemii jsou v rámci Evropy v každém státě jiná. Proto si třeba můžete vyměňovat pocity a zážitky s lidmi z jiných zemí a vlastně se třeba připravit na to, co třeba za nějaký čas přijde i do vaší země,” dodal Shiskin, který v rámci barů připravuje i další doplňkový program, například vystoupení stand-up komiků či koncertů.