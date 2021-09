Zemřel reálný Tarzan. V džungli přežíval přes 40 let

V pondělí zemřel ve věku dvaapadesáti let Vietnamec Ho Van Lang, který byl považován za opravdového Tarzana. Jeho otec s ním téměř před půl stoletím utekl do džungle, kde následně desítky let žili. Otec téměř zapomněl mluvit a Lang se nenaučil víc než pár slov. Když byl v roce 2013 přiveden zpět do civilizace, byl to pro něj šok. Netušil například, že existují ženy.