Začal Rumcajsem, pak se ozval Disney. Čech dokáže s programem kouzla

Výtvarné umění Daniela Sýkoru (41) přitahovalo odmala. „Táta vždy perfektně maloval. Chtěl jsem to umět stejně dobře, ale nešlo mi to,“ vypráví. Později objevil ještě jednu vášeň, která mu změnila život: počítače. A opět za to „mohl“ jeho otec, který tehdy učil na fakultě strojní pražského ČVUT.

„Chodil jsem za ním sem do budovy ČVUT na Karlově náměstí a tady jsem objevil počítač a internet,“ pokračuje Sýkora. Technika byla v té době, na začátku devadesátých let, ještě v plenkách, ale už uměla zobrazit jednoduché, počítačem vytvořené obrázky.

Kolega se ho zeptal, zda by jim s Rumcajsem nechtěl pomoct. „Souhlasil jsem – a do té práce jsem se úplně zamiloval,“ usmívá se ještě dnes. Co bylo jeho úkolem? Na to je třeba vysvětlení.