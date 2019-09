Vypálit se dá opravdu ledasco, dokazují v Olomouci

Do soutěže byla zaslána byla mimo jiné i pálenka z piva či mochyně peruánské, jejíž žluté až oranžové jedlé plody se označují jako třešeň Inků. „Jsou to jedny z letošních rarit,“ říká garant soutěže Lukáš Juřica s tím, že přihlášeny byly také pálenky z kdoulí či černého jeřábu.

V minulosti se soutěže zúčastnily i pálenky z mrkve, cibule, dřínu, granátových jablek, datlí či exotického ovoce kaki churma, plodu, který roste na stromě s názvem tomel japonský. To svědčí o tom, že vypálit se dá téměř cokoliv.

Josef Dvořáček z jihomoravských Mikulčic letos do soutěže přihlásil pivovici. „Klasické pivo již před pálením není třeba nechat vykvasit. Využil jsem k pálení obsah sudu z hospody, který měl vadný uzávěr, pivo v něm trochu zoxidovalo a nebylo jej možné již čepovat zákazníkům. Na výrobu pálenky to však byla výborná surovina,“ vysvětluje Dvořáček. Jen značku piva neprozradil. „Plzeňské to ale nebylo,“ dodává s úsměvem.