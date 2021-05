V Rakovníku rozváží jídlo pacientům advokát. I když pandemie ustupuje, on jako dobrovolník zůstává

Vynachválit si ho nemůže jeho nemocniční „nadřízená“. „Jsem spokojená, zaučil se velice rychle. Je to člověk, který je zodpovědný, spolehlivý, do práce přijde. Chválí si ho i lidé tady, protože je to sympaťák,“ uvedla náměstkyně ošetřovatelské péče rakovnické nemocnice Markéta Palková.

Sama přitom zpočátku nevěřila, že by se o dobrovolnictví v nemocnici mohl zajímat i advokát, jejichž práce bývá časově náročná. „Myslela jsem si, že si z něho vystřelil někdo z kamarádů a že o tom nejspíš ani neví. V tom duchu jsem mu i volala a předem jsem se omluvila, že si z něj asi někdo udělal legraci. On mi potvrdil, že to není legrace, že to tak opravdu chce,” doplnila Palková.