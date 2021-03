V pátek ve čtyři padla a šup do hospody. Plán úřadů by se líbil asi každému

Jak nastartovat co nejrychleji ekonomiku a podpořit lokální provozovatele barů a restaurací? V australském Melbourne mají zajímavý nápad. Zaměstnavatelé by měli každý pátek umožnit pracovníkům odchod ve čtyři odpoledne, aby lidé mohli časně vyrazit do hospody a na nákupy.