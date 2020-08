Tu asi pít nebudou. Lahev japonské whisky vydražili za 17,5 milionu korun

O tom, že je japonská whisky vysoce kvalitní, už asi nikdo nepochybuje. Nicméně málokdo čekal, že by se lahev 55leté Yamazaki mohla prodat za více než desetinásobnou sumu, než bylo odhadováno před samotnou aukcí. Lahev se tak okamžitě stala historicky nejdražší japonskou whisky prodanou v aukci.

Lahev je prezentována ve speciálním černém boxu z dubu Mizunara s několika zdobnými prvky a je zabalená do ručně vyráběného washi papíru z dříve vyhlášené provincie Echizen, která je dnes už spíše předměstím města Fukui.

„Tato úchvatná cena je novým milníkem v oblasti japonské whisky a je důkazem odhodlaní sběratelů získat do svých kolekcí to nejlepší, co se na trhu objeví,” uvedl směrem k úspěšné dražbě Daniel Lam z aukčního domu Bonhams.