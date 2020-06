Třídenní půst kvůli koupi batohu mu nastartoval podnikání

Na putování Indií vzpomíná Matějček jako na dobrodružství. „Měl jsem asi tak na kilo banánů denně. Vodu jsem si čepoval z kohoutků, někdy jsem spával na nádraží,“ říká.

Batoh, který v obchodě zahlédl, ale nebyl na prodej. „Prodavač mi řekl, jestli chci, že mi ho vyrobí na počkání, za šest hodin byl na světě,“ vyprávěl Právu čtyřiadvacetiletý muž z Prahy, který se po návratu do Česka rozhodl, že tyto kožené batohy bude prodávat.

Ačkoliv ho jeho tehdejší práce ve fotostudiu docela těšila, uvědomil si, že nechce být zaměstnán, že touží po svobodě. A tu mu poskytl právě e-shop.

„Našel jsem zašantročenou vizitku, napsal výrobci Denisovi do Indie, on si mě kupodivu pamatoval. Odepsal, co potřebuju, a za měsíc jsem přebíral krabici deseti různých batohů,“ líčí svoje začátky, na které padly veškeré jeho úspory. Založil firmu Bagind, za loňský rok si zákazníci koupili asi 7000 batohů.

Lukáš říká, že má rád věci s příběhem, dělané poctivě. To batohy od Denise splňují, a tak chtěl, aby se dostaly k dalším lidem. Návrhy, jak bude zboží vypadat, se rodí v tuzemsku, šije se v Indii. Zpočátku se činilo šest ševců, nyní jich je šedesát, další přibývají. Na konci roku by jich měly být až dvě stovky.

Na kajaku chce sjet Amazonku

Batoh, který si Lukáš tehdy přivezl, má doma pořád. Visí na hřebíku. Je jediný na světě. Jím se inspirovaly ostatní výrobky. Mladého muže ale nezaměstnávají jen batohy. Chce v Indii postavit školu. Rád by to stihl do roka, roka a půl.

„Od začátku také podporujeme vzdělávání tibetských dětí, které žijí v horách. Nakupujeme školní pomůcky,“ říká Lukáš, který by rád do této země vyslal české studenty pedagogiky jako dobrovolníky.

„Kdo koupí náš výrobek, podpoří tamní děti, dá práci lidem, z nichž spousta je závislá na turismu,“ podotýká Lukáš, který ještě sepisuje knihu o svých cestovatelských zážitcích i začátcích firmy.