Tohle doma nezkoušejte. Mladík se opíjí shnilým hovězím masem

Příznivců pojídání syrového masa je podle všeho víc, trend nazvaný „High Meat“, ve volném překladu tedy něco jako „opilé maso“, spočívá v konzumaci syrového, velmi uleželého hovězího masa. To už má přitom nejlepší dny za sebou, na jeho povrchu se vytváří roj bakterií a jeho konzumace může být skutečně zdraví nebezpečná, rozhodně tedy podobnou věc bez konzultace s lékařem nezkoušejte.

Osmadvacetiletý Larsson se inspiroval známým, který údajně po konzumaci neměl žádné zdravotní potíže, navíc se cítil příjemně opilý, stav má prý připomínat podobnou situaci jako po třech pivech. V noci pak prý následovaly živé sny. Maso v krabičce nechává uležet zhruba měsíc až dva, poté jej za syrového stavu pojídá, uvedl deník The Sun.

„Zpočátku jsem byl taky skeptický, to přiznávám. Ale nedělám to zas tak často a kupodivu to není takový zápach,“ říká hrdě. Jeho přítelkyně zatím zkaženému masu na chuť nepřišla.