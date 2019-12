Se slepeckou holí se prohání skateparkem a sní svůj velký sen

Zhluboka se nadechne, vezme do ruky slepeckou hůl a odrazí se. Tak začíná svoji jízdu na skateboardu 19letý Japonec Ryusei Ouchi. Mladý muž trpící od dětství oční vadou, která mu v průběhu let způsobila téměř kompletní oslepnutí, předvádí triky, za něž by se nemuseli stydět ani mnohem zkušenější jezdci.