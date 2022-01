Sběratel aut zásobuje české i zahraniční filmaře, sám v nich pak jezdí

„Téměř všechny vozy někde hrály. Máme tu například Peugeot 2020, který hrál ve filmu Ve stínu či ve francouzském filmu Z Paříže do Paříže. Sanitka Praga RND hrála například v poslední scéně ve filmu Nabarvené ptáče,” přiblížil.

K hlavním unikátům ale bezesporu patří předchůdce dnešních traktorů, lokomobila Case 60 HP z roku 1913, která si zahrála v seriálu Carnival Row, kvůli kterému do Česka zavítala i hollywoodská hvězda Orlando Bloom.

„Konkrétně tato lokomobila je z Ameriky, původně poháněla pilu v lese,” zmínil sběratel. Do Česka ji přivezli v roce 2008 a během dvou let uvedli do funkčního stavu.