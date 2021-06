Poznávali ho i členové Beatles, v 96 letech odchází legendární DJ do důchodu

Cordeiro, jenž má portugalské kořeny, se narodil v roce 1924 v Hongkongu. Od malička jej hudebně ovlivňoval jeho o 10 let starší bratr, se kterým vyrůstal. Pouštěl mu pecky od Mills Brothers nebo Andrews Sisters.

Ačkoliv Cordeiro nejdříve pracoval jako dozorce ve vězení a později jako bankovní úředník, cesta k hudbě byla nevyhnutelná. V Hongkongu nastoupil do veřejnoprávního vysílání Radia Hong Kong, dnes známého jako RTHK.

„Nikdy by mě nenapadlo, že budu moderátor v rádiu. Je pravda, že hudbu jsem poslouchal opravdu hodně a poslouchal jsem hlas DJ v rádiu,” uvedl 96letý muž, jenž během pracovního pobytu v Londýně v roce 1964 nahrál rozhovor s legendárními Beatles, což jeho kariéru skutečně nakoplo.

„Byly to tehdy jedničky. Já měl velké štěstí, ale měl jsem i odvahu, když jsem zašel osobně ke studiu, kde zrovna byli. Nakonec jsem hovořil asi tři až čtyři minuty s každým z nich a mám i jejich autogramy,” prozradil DJ.

Nebylo to navíc poslední shledání s kapelou. Když později Beatles přijeli do Hongkongu, kdo jiný by je mohl vítat než Cordeiro. „To jsi zase ty?” smáli se hudebníci.

Postupem času se vypracoval Cordeiro v nejpopulárnějšího rozhlasového DJ a od sedmdesátých let vysílal pořad s názvem „All the Way with Ray”, který skončil až v květnu, kdy se moderátor známý svým klidným hlasem rozhodl odejít do důchodu.