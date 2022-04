Populární vítěz kuchařské show vaří ve Lvově uprchlíkům zdarma

„Mým životním posláním je nakrmit lidi. Se zbraní moc dobrej nejsem, ale s nožem mi to celkem jde,” říká kuchař, jehož instagramový účet sleduje skoro tři čtvrtě milionu lidí.

Vše, co musí lidé v nouzi udělat, je přijít do lvovského bistra s názvem Inšni a objednat si tam menu číslo dvě. To je pro obsluhu dostačující signál k tomu, aby člověku vydali jídlo zdarma.