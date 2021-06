Pivní degustátor má práci, kterou mu ostatní závidí

„Já si myslím, že ne,” reaguje Konáš s úsměvem na otázku, jestli mu je profesně co závidět.

„Ačkoliv si hlavně muži myslí, že když je někdo degustátorem, zejména ve firmách vyrábějících alkohol, má práci snů, není to tak,“ vyprávěl degustátor Prazdroje.

Degustátor by neměl pít kávu, kouřit ani jíst pálivé, neboť to ovlivňuje chuťové vnímání. „Nekouřím, kafe nepiju, ale mám rád ostré a kořeněné,“ přiznává Konáš, který na pozici působí od roku 2002. „Vystudoval jsem pivovarnickou školu a v pivovaru začínal od píky,“ vypráví, co předcházelo, než se vypracoval mezi špičku.