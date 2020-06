Osobní trenér začal navlékat korálky a chystá se na Vánoce

„Moje maminka se v 90. letech začala věnovat obchodu se šperky, sklouzávala ke korálkům. Nemohl jsem se koukat, jak to dělá, a musel to vzít do vlastních rukou,“ vzpomíná s úsměvem ve své kanceláři v pražských Malešicích, jak se dostal k byznysu.

Vedou přírodniny, hlavně minerály volené podle znamení zvěrokruhu nebo jejich síly, a dřeviny

Jako osobní trenér zrovna trénoval skupinu IT odborníků a díky nim založil v roce 2006 jeden z prvních e-shopů s takovým druhem zboží u nás. Nyní ve firmě Korálky.cz zaměstnává třicet lidí.

Aktuálně se soustředí na vánoční trh, přestože léto ještě pořádně nezačalo. „To je normální. To, co nezajistíte v červenci a srpnu, na Vánoce neprodáte,“ hlásí. K tomuto svátečnímu období upíná svoje naděje, co se obchodu týče, kvůli tomu, že první polovinu roku dramaticky postihl koronavirus.

„V Číně v únoru slaví nový rok, to je produkce v podstatě zastavená. Na to navázala korona. Přestaly přicházet novinky, vázlo zásobování. A když se rozběhlo, cena dopravy narostla více než dvojnásobně. Ještě jsme nebyli schopni dostat dodávky z únorových objednávek,“ krčí rameny. Na rozdíl od jiných ale má to štěstí, že nakupuje materiály z celého světa, nejen z Asie. „Snad nemáme nic jen z Austrálie a Antarktidy,“ usmívá se.

Když se jeden trh pokazí, obrátí se jinam. Firma podporuje koncept DIY, do it yourself, v překladu udělej si sám. „To je něco, co je obrovsky populární na celém světě,“ konstatuje. Na webu společnost taky přináší jednoduché návody, jak na to.

„Šperky, které každý den potkáváte všude možně, se nemusejí kupovat hotové, můžete si je vyrobit sami, často z kvalitnějšího materiálu a významně levněji. Obrovským benefitem je ruční práce,“ podotýká Stibor. I on sám nezřídka také navléká.

Zatímco před pár lety frčely dost složité a sofistikované šperky, které by si člověk sám nedokázal vyrobit, teď nastal posun k jednoduchosti.