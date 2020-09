Od narození nevidomý automechanik šokuje okolí

Povolání Aziz zdědil po svém otci, který svého syna řemeslu učil, i když to pochopitelně nebylo jednoduché. „Někdo tomu nevěří, dokud mě sám nespatří, někdo tomu nevěří ani pak,” přiznává ve své garáži v Bagdádu.

Za dobu své praxe si v okolí vybudoval v okolí dobré jméno. „Opravování automobilů mi pomohlo potkat se s různými lidmi z jiných kruhů, do kterých jsem předtím neměl přístup,” vysvětluje.

Neúspěšná sebevražda mu otevřela brány do nového života Muži

Přesto by ve své garáži nechtěl do budoucna pouze zabezpečovat vlastní rodinu. Rád by pomáhal ostatním lidem se zdravotním postižením a probouzel v nich touhu po vlastním úspěchu, shrnula Azizovy plány agentura Reuters.