Obtloustlý dvojník DiCapria během lockdownu přibral a jeho kariéra je v ohrožení

V plánu měl natáčet i další televizní spoty, jenomže firmy často od smlouvy odstoupily poté, co se ukázalo, že Burtsev se nedokáže zbavit nadváhy.

„Vyzkoušel jsem opravdu hodně metod, jak zhubnout. Teď jsem zrovna v procesu, do příštího roku chci dosáhnout svého cíle,” uvedl muž, jenž v současné době žije ve dvoupokojovém bytě v Podolsku se svými rodiči a kočkami.

V současné době vydělává dvojník o sedm let staršího DiCapria asi 50 tisíc rublů měsíčně (15 tisíc korun), doufá ale, že by si v budoucnu mohl pořídit domek na Krymu, kam by se rád přestěhoval a žil spokojený rodinný život.